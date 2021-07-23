Первое интервью Эрика Рамиреса в Динамо

Новый форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес сделал свое первое заявление в клубе.

Футболист поблагодарил всех за эту возможность и заявил, что очень рад подписать контракт с «Динамо», очень большим клубом в этой стране.

«Я провел в Киеве несколько дней, и могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень дружелюбными. Я действительно очень счастлив.

«Динамо» имеет базу с великолепной инфраструктурой и большим количеством полей. Мне все очень понравилось», — приводит слова игрока официальный сайт «Бело-синих».