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Футбол

Первое интервью Эрика Рамиреса в Динамо

отСергей Сумской

Июл 23, 2021 , ,

Новый форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес сделал свое первое заявление в клубе.

Футболист поблагодарил всех за эту возможность и заявил, что очень рад подписать контракт с «Динамо», очень большим клубом в этой стране.

«Я провел в Киеве несколько дней, и могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень дружелюбными. Я действительно очень счастлив.

«Динамо» имеет базу с великолепной инфраструктурой и большим количеством полей. Мне все очень понравилось», — приводит слова игрока официальный сайт «Бело-синих».

от Сергей Сумской

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