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Футбол

Ворскла сыграла вничью с Днепром-1

отСергей Сумской

Июл 26, 2021 ,

В первом туре чемпионата Украины полтавская «Ворскла» дома поделила очки с «Днепром-1» – 2:2.

Хозяева забили быстрый гол на 7-й минуте после чего команды оставили интригу на второй тайм.  Сначала Логинов заработал удаление, а через три минуты его команда отыгралась.

На 67-й минуте Сваток забил в свои ворота, а через пят минут Довбик спас свою команду от поражения.

Ворскла – Днепр-1 2:2

Голы:

1:0 – 7 Степанюк, 1:1 – 59 Довбик, 2:1 – 67, автогол Сваток, 2:2 – 72 Довбик.

Предупреждения:

Логинов (46), Когут (54), Яворский (85), Челядин (90), Назаренко (90), Скляр (90).

Удаление:

Логинов (56).

от Сергей Сумской

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