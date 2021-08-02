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Футбол

Официально. Шевченко покидает сборную Украину

отСергей Сумской

Авг 2, 2021 ,

УАФ сообщила, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает национальную команду вместе со своим тренерским штабом.

«Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью.

В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта.

Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной», — сказано в сообщении.

Напомним, в тренерский штаб входили Мауро Тассотти, Андреа Малдера, Педро Харо, Александр Шовковский, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини и Иван Баштовой.

от Сергей Сумской

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