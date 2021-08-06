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Футбол

Колос в большинстве не смог победить Шахтер из Караганды

отСергей Сумской

Авг 6, 2021

В четверг, 5 августа, прошла первая игра третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Колосом» и карагандинским «Шахтером». Матч завершился безголовой ничьей 0:0.

Кроме того, на 76-й минуте игрок гостей Атанасковски получил вторую желтую карточку и был удален.

Ответный поединок пройдет 12 августа в Казахстане.

Колос Украина – Шахтер Караганда Казахстан 0:0

Колос – Волынец, Петров, Гавриш, Черноморец, Золотов, Задоя, Богданов, Чурко (Ильин, 54), Костышин (Нуриев, 83), Сантос, Лысенко (Сичинава, 54).

Шахтер Караганда – Шацкий, Буйволов, Граф, Габышев (Кыбырай, 66), Атанасковски, Мавутор, Митошевич (Ламанж, 83), Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Шикавка (Таттыбаев, 72), Омиртаев (Тошев, 66).

Предупреждения:

Граф (37), Богданов (39), Букорац (45), Атанасковски (59), Габышев (61).

Удаление:

Атанасковски (76).

от Сергей Сумской

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