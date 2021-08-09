Месси со слезами попрощался с Барселоной

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинул каталонскую «Барселону» на правах свободного агента.

По словам игрока, он хотел бы уйти иначе, но расставания никогда не бывают приятными.

Он отметил, что с радостью остался и делал все ради этого, но не сложилось.

«Я могу лишь поблагодарить всех, кого встретил за годы, проведенные в клубе. А также всех фанатов, которые дарили мне свою любовь и которым я старался отвечать тем же, отдавая все силы ради этой футболки.

Я ухожу, но не прощаюсь. До встречи! Да здравствует «Барса»!» – написал Месси на своей странице в Инстаграм.