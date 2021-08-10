Колос уступил Шахтеру Караганда

В ответной игре 3-го раунда квалификации Лиги конференций «Колос» в Астане проиграл «Шахтеру» из Караганды.

Клубы не сумели выявить победителя по итогам как основного времени, так и дополнительного. Судьба матча решилась в серии пенальти, где фортуна улыбнулась хозяевам поля.

В серии пенальти игроки «Колоса» не забили 3 удара из четырех, все – отбил вратарь «Шахтера» К Игорь Шацкий.

Шахтер Караганда Казахстан – Колос Украина 0:0, по пенальти — 3:1

Шахтер Караганда – Шацкий, Буйволов, Граф, Габышев (Назаренко, 60), Кыбырай (Ламанж, 89), Мавутор, Митошевич (Хозин, 89), Букорац, Рустемович, Тошев (Таттыбаев, 63), Шикавка (Омиртаев, 60; Умаев, 105).

Колос – Волынец, Новак, Черноморец, Павловец, Золотов, Богданов (Задоя, 97), Милько, Костышин (Нуриев, 88), Ильин (Сакив, 105), Сантос (Чурко, 60), Сичинава (Лысенко, 60).

Предупреждения:

Букорац (35), Ламанж (100).