Челси — Вильярреал: превью, мнение букмекеров и прогноз на матч за Суперкубок

В среду вечером мы станем свидетелями интересного зрелища. В рамках Суперкубка Европы болельщики увидят противостояние между «Челси» из Лондона и «Вильярреал» из Испании. Клубным победителям прошлого сезона есть что доказывать, поэтому зрители должны остаться довольными после финального свистка.
Последние результаты
Матчи в Премьер-лиге еще не начались. С другой стороны, в прошлую субботу мы стали свидетелями битвы за Community Shield, которая фактически открыла новый сезон на английских полях.
У «Челси», победителя последней Лиги чемпионов, есть возможность снова выиграть еще один трофей. Подопечные Томаса Тухеля в этом трансферном окне пока не сделали конкретных усилений, но Ромелу Лукаку должен перейти в клуб в ближайшее время.
Нужно признать, что подготовка «Блюз» к сезону была действительно напряженной. Игроки сыграли четыре контрольных матча, не проиграв ни одного из них. Также стоит упомянуть два последних поединка. Именно в них «Челси» обыграл «Арсенал» (2:1), а позже сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
Между тем «Вильярреал» неожиданно выиграл по пенальти в финале Лиги Европы у «Манчестер Юнайтед». Таким образом, команда Унаи Эмери получила прямой выход в Лигу чемпионов. Если бы не этот успех, «Желтая замена» вышла бы только в Лигу конференций, так как заняла лишь седьмое место в таблице Ла Лиги.
Болельщиков испанской команды может беспокоить то, что им не удалось выиграть ни один спарринг. Итоговый результат — три ничьи и столько же проигрышей. «Вильярреал» готовился к матчу против чемпионов Англии в играх с представителями Англии. У гостей нет проблем в атаке, но и оборона у них не самая лучшая. Матч с «Лестером» завершился поражением (2:3), а поединок с закончился «Лидсом» ничьей 2:2.
История противостояний
Что интересно, обе команды пока не имели возможности выступить на международной арене один против одного. Так что это будет первая игра в истории «Челси» против «Вильярреала».
Арбитры
Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА. Ассистентами Карасева будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.
Предварительные составы
Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рудигер — Хадсон Одой, Канте, Ковачич, Алонсо — Маунт, Хаверц, Вернер
Вильярреал: Асенхо — Фойт, Манди, Альбиоль, Морено — Морланес, Тригуэрос, Педраса — Нино, Морено
Мнение букмекеров
Победа Челси в основное время – 1.71
Ничья – 3.76
Победа Вилльяреала в основное время – 6.05
Челси выиграет трофей – 1.31
Вилльяреал выиграет трофей – 3.45
Прогноз
Победит «Челси». Победитель Лиги чемпионов, который, несмотря на множество проблем с составом, может выставить сильную команду, и является командой, достаточно сильной в защите, чтобы его не удивил соперник.
Трансляция
В прямом эфире матч можно будет увидеть на сервисе МЕГОГО. Именно этот сервис имеет эксклюзивные права на трансляции в Украине еврокубков на ближайшие три года.