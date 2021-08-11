Челси — Вильярреал: превью, мнение букмекеров и прогноз на матч за Суперкубок

В среду вечером мы станем свидетелями интересного зрелища. В рамках Суперкубка Европы болельщики увидят противостояние между «Челси» из Лондона и «Вильярреал» из Испании. Клубным победителям прошлого сезона есть что доказывать, поэтому зрители должны остаться довольными после финального свистка.

Последние результаты

Матчи в Премьер-лиге еще не начались. С другой стороны, в прошлую субботу мы стали свидетелями битвы за Community Shield, которая фактически открыла новый сезон на английских полях.

У «Челси», победителя последней Лиги чемпионов, есть возможность снова выиграть еще один трофей. Подопечные Томаса Тухеля в этом трансферном окне пока не сделали конкретных усилений, но Ромелу Лукаку должен перейти в клуб в ближайшее время.

Нужно признать, что подготовка «Блюз» к сезону была действительно напряженной. Игроки сыграли четыре контрольных матча, не проиграв ни одного из них. Также стоит упомянуть два последних поединка. Именно в них «Челси» обыграл «Арсенал» (2:1), а позже сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Между тем «Вильярреал» неожиданно выиграл по пенальти в финале Лиги Европы у «Манчестер Юнайтед». Таким образом, команда Унаи Эмери получила прямой выход в Лигу чемпионов. Если бы не этот успех, «Желтая замена» вышла бы только в Лигу конференций, так как заняла лишь седьмое место в таблице Ла Лиги.

Болельщиков испанской команды может беспокоить то, что им не удалось выиграть ни один спарринг. Итоговый результат — три ничьи и столько же проигрышей. «Вильярреал» готовился к матчу против чемпионов Англии в играх с представителями Англии. У гостей нет проблем в атаке, но и оборона у них не самая лучшая. Матч с «Лестером» завершился поражением (2:3), а поединок с закончился «Лидсом» ничьей 2:2.

История противостояний

Что интересно, обе команды пока не имели возможности выступить на международной арене один против одного. Так что это будет первая игра в истории «Челси» против «Вильярреала».

Арбитры

Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА. Ассистентами Карасева будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Предварительные составы

Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рудигер — Хадсон Одой, Канте, Ковачич, Алонсо — Маунт, Хаверц, Вернер

Вильярреал: Асенхо — Фойт, Манди, Альбиоль, Морено — Морланес, Тригуэрос, Педраса — Нино, Морено

Мнение букмекеров

Победа Челси в основное время – 1.71

Ничья – 3.76

Победа Вилльяреала в основное время – 6.05

Челси выиграет трофей – 1.31

Вилльяреал выиграет трофей – 3.45

Прогноз

Победит «Челси». Победитель Лиги чемпионов, который, несмотря на множество проблем с составом, может выставить сильную команду, и является командой, достаточно сильной в защите, чтобы его не удивил соперник.

Трансляция

В прямом эфире матч можно будет увидеть на сервисе МЕГОГО. Именно этот сервис имеет эксклюзивные права на трансляции в Украине еврокубков на ближайшие три года.