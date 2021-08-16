Монако — Шахтер: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, 17 августа, донецкий «Шахтер» проведет первый поединок раунда плей-офф за право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником вице-чемпионов Украины будет бронзовый призер предыдущего сезона чемпионата Франции – «Монако». Команда из Монте-Карло очень солидная и украинскому коллективу будет трудной пройти этого соперника, но вполне возможно.

«Монако»

В предыдущем сезоне «Монако» под руководством Нико Ковача занял третье место в турнирной таблице, набрав 78 пунктов. В итоге «Монегаски» отстали от второго ПСЖ на четыре очка и от сенсационного победителя «Лилля» – на пять. «Монако» до последнего тура боролся даже за возможное чемпионство, но все было в руках, а точнее ногах, соперников, и в итоге подопечные Ковача стали только третьими. Также в прошлом сезоне «Монако» дошел до финала Кубка Франции, где уступил ПСЖ 0:2.

Команда в летнее межсезонье солидно усилилась – пришли нидерландский форвард АЗ Майрон Боаду (€17 миллионов), 23-летний защитник «Лиона» Жеан Лукас (€11 миллионов) и 21-летний левый полузащитник «Кельна» Исмаил Якобс (€6,5 миллионов). При этом 24-летнего голкипера «Баварии» Александра Нюбеля «Монако» взял в двухлетнюю аренду. Ковач решил немного омолодить состав и это у него получается.

В рамках предсезонной подготовки «Монако» провел пять поединков – три победы «Зальцбург», «Серкль Брюгге» и «Вольфсбург», ничья («Антверпен») и поражение «Реал Сосьедед».

«Монако» стартовал в предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов. Команда Ковача сумела преодолеть чешский барьер в лице «Спарты» из Праги. На выезде «Монегаски» выиграли 2:0, а дома праздновали успех со счетом 3:1. В чемпионате Франции «Монако» стартовал неудачно. В первом туре команда Ковача дома не смогла обыграть «Нант» — 1:1, во втором уступила «Лорьяну» на выезде со счетом 0:1.

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» после первого проигрыша чемпионского титула за последние четыре года сменил тренера. Команду возглавил Роберто Де Дзерби, «Сассуоло» которого наводил ужас в Италии. Итальянскому специалисту нужно время, чтобы наладить все связки и привить футболистам тот футбол, который он хочет видеть от своих исполнителей.

Донецкий клуб изрядно потратился в межсезонье, в команду пришли форвард Лассина Траоре («Аякс»), полузащитник Педриньо («Бенфика») и защитник Марлон («Сассуоло»).

«Шахтер» пока не показывает свой уверенный стабильный футбол, но это не странно. Донецкий клуб провел четыре матча в чемпионате Украины – три выиграл и один раз неожиданно уступил «Александрии». Также было сыграно два поединка в рамках квалификации Лиги чемпионов. Вице-чемпион Украины сумел пройти бельгийский «Генк», дважды переиграв соперника со счетом 2:1.

История противостояний

В своей истории команды трижды встречались одна с одной. Первые противостоянии произошли в далеком сезоне 1979/80 в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА. «Шахтер» выиграл дома 2:1, но в гостях уступил 0:2 и дальше прошел французский клуб. Еще один матч состоялся в 2015 году. Тогда в контрольной игре «Горняки» победили со счетом 3:0.

Арбитры

Главным арбитром встречи будет Данни Маккели. Его ассистентами назначены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвертый рефери — Аллард Линдхаут.

Также, на игре будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Кевин Блом. Его помощник — Камфус Йохем.

Ориентировочные составы

«Монако»: Нюбель — Сидибе, Дисаси, Павлович, Желсон Мартинш, Жеан Лукас, Тчуамени, Якобс, Боаду, Фолланд, Диоп.

«Шахтер»: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Патрик, Степаненко, Тете, Антонио, Соломон, Траоре.

Мнение букмекеров

Победа «Монако» – 1.72

Ничья – 4.20

Победа «Шахтера» – 5.40

Трансляция

В прямом эфире трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO. Начало в 22:00.