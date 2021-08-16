Шахтер – Генк: 3 главных вывода после матча

Шахтер во второй раз обыграл Генк, на этот раз со счетом 2:1. Хотя победа и кажется вполне закономерной, но вопросы к итальянскому тренеру все равно остаются. Давайте разберемся, какие главные выводы можно сделать после матча.

1. Шахтер точно на уровень выше Генка. Это мы уже слышали и после проведения жеребьевки и после первого сыгранного матча. Это подтверждали и многие букмекерские конторы из списка Bookmaker-Expert.com, именно «горянкам» они давали более высокие коэффициенты на победу. Да и пословица известная гласит, что «Класс всегда победит порядок».

2. Тренер изначально выбрал правильную тактику и не начал заниматься экспериментами с перестановкой игроков. Совсем противоположную ситуацию мы могли видеть в игре против «Александрии». Тогда Де Дзерби решил дать шанс нескольким игрокам из второстепенного состава. Против Генка был выставлен основной. Причем в нем свое место получили и украинцы – Трубин и Матвиенко. Благодаря продуманной тактике, Шахтер с первых же минут захватил лидерство на поле. Шахтер явно был сразу настроен на победу и он ее в полной мере добился. Главное было избежать игры на удержание счета. Она привела бы к вялому футболу, который не только не нравится болельщикам, но и может иметь весьма непредсказуемый результат для любой из команд.

3. Соломон нужен для усиления правого фланга атаки, а Тете слишком много на себя берет. Хоть Шахтер и провел несколько продуманных трансферов, но как только Соломон выпал из основного состава, оказалось, что полноценной замены ему так и не нашлось. Была попытка поставить на его место Педриньо. Но все помнят, что он получил травму в первом тайме игры и вынужден был покинуть поле. Отдельно следует поговорить и о Тете. Да, в дриблинге ему практически нет равных, при этом он слишком часто тянет «одеяло на себя», хотя и мог бы отдать минимум пару результативных пасов. Ладно, спишем это на недостаточный опыт игрока в матчах такого уровня. Хотя его передача Траоре все-таки принесла команде результат.

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