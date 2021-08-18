Александр Петраков прокомментировал свое назначение в сборную Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от начала работы в национальной команде.

По его словам, команду нужен результат, потому впереди 5 игр, каждая из которых будет финальной.

«Это не клубный футбол. Так что, скажем так – сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре», — сказал он.

Также он добавил, что сейчас ему очень тяжело.

«Сплю плохо – по 2 часа, просыпаюсь. Не знаю, что вам дальше говорить – тяжело. Принял такое решение, но я умею держать удар», – добавил Петраков.