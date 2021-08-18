Де Дзерби прокомментировал победу над Монако

Наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби после победы над «Монако» в первой игре плей-офф квалификации Лиги чемпионов отметил, что его подопечные провели 25 минут очень хорошо.

«Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов «Монако» же, наоборот, ее прибавилось.

Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать – была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм», — заявил коуч.