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Футбол

Де Дзерби прокомментировал победу над Монако

отСергей Сумской

Авг 18, 2021 , ,

Наставник донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби после победы над «Монако» в первой игре плей-офф квалификации Лиги чемпионов отметил, что его подопечные провели 25 минут очень хорошо.

«Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов «Монако» же, наоборот, ее прибавилось.

Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать – была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм», — заявил коуч.

от Сергей Сумской

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