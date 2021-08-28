Криштиану Роналду — недостающий элемент чемпионства МЮ?

Криштиану Роналду, красная футболка и «Олд Траффорд». Эти три элемента вызывают воспоминания о прошлых победах «Юнайтед». Именно с португальцем в составе команда сэра Алекса Фергюсона выиграла три чемпионских титула подряд и выиграла последнюю Лигу чемпионов для клуба. Неожиданное возвращение легенды заставило болельщиков возродить образы былых успехов, и в их желудках зародился голод к победам …

Возвращение 36-летнего ветерана моментально захватило воображение поклонников. И нет причин для удивления. Ведь сага с его участием не может быть более романтичной. В четверг казалось, что бывшая звезда поедет в «Сити» вместо «Юнайтед». Не прошло и суток, как ситуация полностью изменилась. Слухи оказались неправдивыми, и Роналду вернулся в свой старый дом.

В красной части Манчестера эту информацию восприняли с большим энтузиазмом. Не только из-за прошлых успехов, но и из-за все еще высокой спортивной формы. Такой игрок, как Роналду, по-прежнему может быть ключевым фактором в борьбе за самые высокие цели в Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» после долгих лет засухи занял второе место в лиге, уступив только «Сити». Он также вышел в Лигу чемпионов, вернувшись на законное место. Команда начала этот сезон очень энергично. В первом туре был обыгран «Лидс Юнайтед». Хотя во втором игре была зафиксирована ничья в Саутгемптоне, МЮ выглядел лучше соперника.

Тим Шервуд, эксперт на британском телевидении, даже заявил, что у «Манчестер Юнайтед» есть почти все, чтобы выиграть чемпионат. У них одни из лучших защитников в мире, а полузащитники обладают безграничным творчеством. Однако их работа, по словам бывшего игрока сборной Англии, часто тратится зря. Все потому, что клубу «Олд Траффорд» не хватает эффективного нападающего.

Эдинсон Кавани все еще не играет, а Энтони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд — нетипичные «девятки». Таким образом, португалец может стать тем элементом, который, по словам Шервуда, «Юнайтед» так не хватало.

Превращение легенды. CR7 наконец-то станет CR9?

Криштиану Роналду в последние годы регулярно забивает в ворота соперников. В 134 матчах за «Ювентус» он забил 101 гол. Хотя он по-прежнему часто играл ближе к левому краю поля, он часто врывался в штрафную, и забивал голы.

Именно в этой роли он может пригодиться своей новой-старой команде. Тем более, что на «Олд Траффорд» он сможет рассчитывать на даже лучшую помощь, чем на «Ювентусе». Поль Погба сделал пять передач в первых двух играх сезона, а Бруно Фернандес завершил прошлогодний сезон с одиннадцатью передачами.

Джадон Санчо также пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» в этом трансферном окне. 21-летний игрок ассистировал 64 раза в 137 играх за дортмундскую «Боруссию».

С такими мобильными партнерами Роналду не нужно беспокоиться о возрасте. Достаточно, чтобы он оставался эффективным. И это кажется более надежным, чем вклад в швейцарский банк.

Роналду идет туда, куда приходил играть. В «Реале» он забил больше голов, чем сыграл в играх, в «Ювентусе» — он забивал как будто по сигналу, и он по-прежнему преуспевает в сборной.

Вернувшись на «Олд Траффорд», Роналду может быстро доказать свое мастерство. В отсутствие Кавани центр атаки кажется ему идеальным местом.

Переход португальца — тоже ответ на слова Шервуда. Манчестер Юнайтед приобрел не только свою давнюю легенду, но и одного из самых успешных игроков в истории футбола. Стал ли он таким образом основным претендентом на чемпионство?

Теоретически — абсолютно. У Роналду, похоже, нет недостатков. Особенно если рассматривать его как центрального нападающего — «CR9», а не как универсального нападающего — «CR7». Однако на практике это может быть не так.