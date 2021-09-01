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Футбол

Петраков прокомментировал ничью с Казахстаном

отСергей Сумской

Сен 1, 2021 ,

Наставник сборной Украины Александр Петраков после ничьи с Казахстаном в отборе ЧМ-2022 (2:2) заявил, что вся команда расстроена, но все будут бороться до конца за выход на турнир.

«Я говорил, что Казахстан – дисциплинированная, хорошая команда. Я предупреждал своих футболистов, чтобы они не тратили голевые моменты. Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Такие ошибки имели место, профессиональные футболисты не могут забить мяч. В концовке получили такой гол. Один, другой. Мы будем разбирать. Спокойно поговорим с ребятами. Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними», — сказал специалист.

Также он добавил, что его соперник ничем не удивил.

«Поздравляю Казахстан с хорошей ничьей. Я считаю, что мы полностью переиграли оппонента. К сожалению, многие моменты не реализовали. Вы же понимаете, что тренер не может забить мяч», — сказано в сообщении.

от Сергей Сумской

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