Петраков прокомментировал ничью с Казахстаном

Наставник сборной Украины Александр Петраков после ничьи с Казахстаном в отборе ЧМ-2022 (2:2) заявил, что вся команда расстроена, но все будут бороться до конца за выход на турнир.

«Я говорил, что Казахстан – дисциплинированная, хорошая команда. Я предупреждал своих футболистов, чтобы они не тратили голевые моменты. Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Такие ошибки имели место, профессиональные футболисты не могут забить мяч. В концовке получили такой гол. Один, другой. Мы будем разбирать. Спокойно поговорим с ребятами. Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними», — сказал специалист.

Также он добавил, что его соперник ничем не удивил.

«Поздравляю Казахстан с хорошей ничьей. Я считаю, что мы полностью переиграли оппонента. К сожалению, многие моменты не реализовали. Вы же понимаете, что тренер не может забить мяч», — сказано в сообщении.