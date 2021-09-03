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Футбол

Шевченко: Мы не собирались уходить из сборной

отСергей Сумской

Сен 3, 2021

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему именно сегодня была собрана пресс-конференция.

«Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции.

Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт», –приводит слова Шевченко ua.tribuna.com.

Напомним, Шевченко руководил сборной Украины с 2016 по 2021 гг.

от Сергей Сумской

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