Шевченко: Мы не собирались уходить из сборной

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему именно сегодня была собрана пресс-конференция.

«Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции.

Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт», –приводит слова Шевченко ua.tribuna.com.

Напомним, Шевченко руководил сборной Украины с 2016 по 2021 гг.