Украина — Франция: превью, мнение букмекеров, прямая трансляция

Завтра, четвертого сентября, сборная Украины сыграет против команды Франции в рамках отборочного раунда к чемпионату мира 2022. Ситуация в нашей группе очень запутанная, поэтому подопечным Александра Петракова необходимо брать очки.

Турнирное положение

Ситуация в группе D весьма запутанная в том числе, что никоторые команды сыграли по четыре матча уже (Франция и Украина), а некоторые только два (Финляндия). У Франции сейчас в активе восемь пунктов, а у Украины – четыре. Именно эти сборные занимают первое и второе место в группе. У финнов, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана по два пункта. Если бы Украина взяла свои «очки» (дважды Казахстан и Финляндия), то бы лидировала в группе с 9 пунктами.

Однако после четырех матчей кряду, которые завершились вничью, у Украины все еще остаются шансы на выход в финальную часть чемпионата мира даже с первого места. Для этого необходимо выигрывать все оставшиеся матчи, в том числе против Франции и надеяться на еще одну осечку от французов. Более реальный расклад выход в плей-офф со второго места, для этого можно сыграть с Францией вничью, а также победить всех оставшихся соперников, но при этом надеться на успех французов в остальных матчах.

Форма команд

В первом дебютном матче у руля сборной Украины Александр Петраков не сумел одержать викторию над Казахстаном. Украина не использовала несколько 100 % моментов, при этом соперников реализовал свои возможности. Украинские футболисты сенсационно потеряли четыре пункта в игре с Казахстаном.

Это также была первая игра сборной после ЕВРО-2020. Подопечные тогда еще Андрея Шевченко сумели пробиться в четвертьфинал турнира, где вылетели от англичан, уступив с разгромным счетом 0:4. Свой последний домашний поединок Украина проводила в июне, когда в Харькове в рамках подготовки к чемпионату Европы одержала победу над Кипром со счетом 4:0.

Франция в свою очередь также неожиданно потеряла очки в поединке против Боснии и Герцеговины. В первом тайме команды в концовке обменялись забитыми голами, а во второй 45-минутке уже на 51 минуте Кунде оставил Францию в меньшинстве. Больше голов после этого зрители не увидели.

Для Франции это был также первый матч после провала на чемпионате Европы. Французы неожиданно вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти Швейцарии. Если не считать Евро то последний раз Франция играла в гостях также в июне, тогда уступив Дании 0:2.

История противостояний

В общей сложности сборные Украины и Франции встречались между собой уже 11 раз. Шесть раз победу праздновали французы, одна виктория у Украины и четыре раза встречи заканчивались вничью. Вничью завершился и последний поединок между сборными. В марте этого года в стартовом матче отбора команды сыграли 1:1. На гол Гризмана в первом тайме Украина ответила ударом Сидорчука.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, мешкотно, Соболь, Сидорчук, Степаненко, Тимчик, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

Франция: Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа, Лемар, Погба, Вретище, Коман, Гризманн, Бензема.

Арбитры

На поединке будет работать судейская бригада из Словении во главе с 42-летним Славко Винчичем. На линиях ему будут помогать его соотечественники Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Четвертый рефери — Раде Обренович. За систему VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а помогать ему будет словенец Юре Прапротник.

Мнение букмекеров

Победа Украины – 6.00

Ничья – 4.05

Победа Франции – 1.70

Трансляция

Поединок начнется в 21:45. Встреча будет показана на ТРК Украина.