EURO.com.ua

Футбол

Украина — Франция: превью, мнение букмекеров, прямая трансляция

отВиктор

Сен 3, 2021 , ,

Завтра, четвертого сентября, сборная Украины сыграет против команды Франции в рамках отборочного раунда к чемпионату мира 2022. Ситуация в нашей группе очень запутанная, поэтому подопечным Александра Петракова необходимо брать очки.

Турнирное положение

Ситуация в группе D весьма запутанная в том числе, что никоторые команды сыграли по четыре матча уже (Франция и Украина), а некоторые только два (Финляндия). У Франции сейчас в активе восемь пунктов, а у Украины – четыре. Именно эти сборные занимают первое и второе место в группе. У финнов, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана по два пункта. Если бы Украина взяла свои «очки» (дважды Казахстан и Финляндия), то бы лидировала в группе с 9 пунктами.

Однако после четырех матчей кряду, которые завершились вничью, у Украины все еще остаются шансы на выход в финальную часть чемпионата мира даже с первого места. Для этого необходимо выигрывать все оставшиеся матчи, в том числе против Франции и надеяться на еще одну осечку от французов. Более реальный расклад выход в плей-офф со второго места, для этого можно сыграть с Францией вничью, а также победить всех оставшихся соперников, но при этом надеться на успех французов в остальных матчах.

Форма команд

В первом дебютном матче у руля сборной Украины Александр Петраков не сумел одержать викторию над Казахстаном. Украина не использовала несколько 100 % моментов, при этом соперников реализовал свои возможности. Украинские футболисты сенсационно потеряли четыре пункта в игре с Казахстаном.

Это также была первая игра сборной после ЕВРО-2020. Подопечные тогда еще Андрея Шевченко сумели пробиться в четвертьфинал турнира, где вылетели от англичан, уступив с разгромным счетом 0:4. Свой последний домашний поединок Украина проводила в июне, когда в Харькове в рамках подготовки к чемпионату Европы одержала победу над Кипром со счетом 4:0.

Франция в свою очередь также неожиданно потеряла очки в поединке против Боснии и Герцеговины. В первом тайме команды в концовке обменялись забитыми голами, а во второй 45-минутке уже на 51 минуте Кунде оставил Францию в меньшинстве. Больше голов после этого зрители не увидели.

Для Франции это был также первый матч после провала на чемпионате Европы. Французы неожиданно вылетели на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти Швейцарии. Если не считать Евро то последний раз Франция играла в гостях также в июне, тогда уступив Дании 0:2.

История противостояний

В общей сложности сборные Украины и Франции встречались между собой уже 11 раз. Шесть раз победу праздновали французы, одна виктория у Украины и четыре раза встречи заканчивались вничью. Вничью завершился и последний поединок между сборными. В марте этого года в стартовом матче отбора команды сыграли 1:1. На гол Гризмана в первом тайме Украина ответила ударом Сидорчука.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, мешкотно, Соболь, Сидорчук, Степаненко, Тимчик, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

Франция: Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа, Лемар, Погба, Вретище, Коман, Гризманн, Бензема.

Арбитры

На поединке будет работать судейская бригада из Словении во главе с 42-летним Славко Винчичем. На линиях ему будут помогать его соотечественники Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Четвертый рефери — Раде Обренович. За систему VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а помогать ему будет словенец Юре Прапротник.

Мнение букмекеров

Победа Украины – 6.00

Ничья – 4.05

Победа Франции – 1.70

Трансляция

Поединок начнется в 21:45. Встреча будет показана на ТРК Украина.

от Виктор

Похожая запись

Футбол

Дешам заявил, что Франция осознает силу сборной Украины

Сен 3, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Буяльский покинул расположение сборной Украины

Сен 3, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Динамо не сможет подписать Габриэла

Сен 3, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре + 1 =

Вы пропустили

Футбол

Дешам заявил, что Франция осознает силу сборной Украины

Сен 3, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Буяльский покинул расположение сборной Украины

Сен 3, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Динамо не сможет подписать Габриэла

Сен 3, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Шевченко: Мы не собирались уходить из сборной

Сен 3, 2021 Сергей Сумской