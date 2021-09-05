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Футбол

Украина cыграла вничью с Францией

отСергей Сумской

Сен 5, 2021 , ,

4 сентября сборная Украины сыграла вничью с Францией в игре квалификации ЧМ-2022 – 1:1.

На 44-й минуте Яремчук с фланга отдал мяч на Цыганкова, но мяч отскочил от защитника сборной Франции к Шапаренко, который с линии штрафной точным ударом в девятку ворот Льориса.

После перерыва гости отыгрались, отметился Марсьяль.

Напомним, команды уже встречались в этом отборе – матч в Париже тоже закончился со счетом 1:1.

Украина – Франция 1:1

Голы:

1:0 – 44 Шапаренко, 1:1 – 50 Марсьяль.

Украина – Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Ярмоленко (Зубков, 90), Шапаренко (Сидорчук, 90), Цыганков (Малиновский, 82), Степаненко, Забарный, Яремчук (Сикан, 82).

Франция – Льорис, Зума, Дюбуа, Кимпембе, Динь, Рабьо, Тчуамени (Верету, 83), Погба, Коман (Диаби, 64), Гризманн, Марсьяль (Бензема, 64).

Предупреждения:

Ярмоленко (88), Кимпембе (88), Малиновский (90).

от Сергей Сумской

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