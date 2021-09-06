Манчестер Сити потратил больше миллиарда на состав

В Международном центре спортивных исследований (CIES Football Observatory) представили свой рейтинг клубов из топ-5 лиг, которые потратили больше всего на формирование текущего состава.

Первым идет «Манчестер Сити», который потратил на трансферы 1,08 млрд евро. Вторым стал – «Манчестер Юнайтед» (1,023 млрд евро), который сократил отставание от «Сити» с 192 до 57 млн млн евро. На третью строчку поднялся «ПСЖ» с показателем 939 млн евро.

Топ-10 клубов по затратам на нынешний состав команды:

1) «Манчестер Сити» (1,08 млрд евро, без учета бонусов – 1,017 млрд евро);

2) «Манчестер Юнайтед» (1,023 млрд евро, без учета бонусов – 866 млн евро);

3) «ПСЖ» (939 млн евро, без учета бонусов – 845 млн евро);

4) «Реал» (787 млн евро, без учета бонусов – 715 млн);

5) «Челси» (780 млн евро, без учета бонусов – 736 млн);

6) «Ливерпуль» (672 млн евро, без учета бонусов – 586 млн);

7) «Ювентус» (657 млн, без учета бонусов – 573 млн);

8) «Арсенал» (630 млн, без учета бонусов – 579 млн);

9) «Барселона» (578 млн, без учета бонусов – 445 млн);

10) «Тоттенхэм» (551 млн, без учета бонусов – 477 млн).