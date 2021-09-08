ФИФА запретила 8 бразильским футболистам играть за клубы в течение 5 дней

Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась в ФИФА с просьбой запретить нескольким командам чемпионата Англии использовать бразильских игроков в матчах в течение 5 дней, передает The Times.

Клубам запрещено выпускать игроков на играх, иначе ФИФА применит санкции. Наказание связано с тем, что клубы лиги отказались отпускать бразильских игроков в сборную.

Запрет коснется 8 игроков из 5 клубов АПЛ – «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лидса». Клубы уже были проинформированы ФИФА об этом решении.