Конкурент Зинченко в Ман. Сити останется под стражей до 24 января

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, который является конкурентом украинца Александра Зинченко, предстал перед судом по делу об обвинении в изнасиловании, передает BBC Sport.

27-летнего французского игрока обвиняют в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении трех женщин за период с октября 2020 года по август 2021 года.

Судебное заседание по этому делу пройдет 24 января 2022 года. До этого дня футболист будет находиться под стражей.

Напомним, клуб отстранил Менди.