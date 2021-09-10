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Футбол

Конкурент Зинченко в Ман. Сити останется под стражей до 24 января

отСергей Сумской

Сен 10, 2021

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, который является конкурентом украинца Александра Зинченко, предстал перед судом по делу об обвинении в изнасиловании, передает BBC Sport.

27-летнего французского игрока обвиняют в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении трех женщин за период с октября 2020 года по август 2021 года.

Судебное заседание по этому делу пройдет 24 января 2022 года. До этого дня футболист будет находиться под стражей.

Напомним, клуб отстранил Менди.

от Сергей Сумской

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