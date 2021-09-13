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Футбол

Бускетс заявил, что уход Месси шокировал команду

отСергей Сумской

Сен 13, 2021 ,

Хавбек каталонской «Барселоны» Серджи Бускетс отметил, что уход нападающего Лионеля Месси шокировал команду.

По его словам, команда сейчас привыкает играть без Лео и всего, что с ним связано.

 «Он оставил нас в состоянии шока [когда ушел] из-за того, что Лео значил для «Барселоны» и для меня лично. Эти обстоятельства трудно переварить, это было сложно, но теперь мы должны изменить свое мышление. Мы уже делаем это, и нам нужно привыкнуть играть без Лео и всего, что с ним связано», – приводит слова Бускетса Marca.

от Сергей Сумской

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