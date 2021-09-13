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Футбол

Сабо заявил, что Динамо может обыграть Бенфику и Барселону

отСергей Сумской

Сен 13, 2021

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал перед матчем первого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Динамо» – «Бенфика» заявил, что соперник не так силен, потому это не команда, которую нельзя обыграть.

«Тем более, что у Луческу дисциплинированная команда, его футболисты знают, как играть. Особенно хороша у Мирчи игровая дисциплина. Также игроки киевского клуба хорошо готовы физически, они дадут бой. Может быть такое, что и выиграют у «Бенфики». Почему нет?», — приводит слова Сабо Tribuna.com.

Также он отметил, что команда может переиграть и каталонскую «Барселону».

от Сергей Сумской

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