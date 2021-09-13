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Футбол

Сидорчук считает, что Яремчуку будет вдвойне тяжелее в игре с Динамо

отСергей Сумской

Сен 13, 2021 ,

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук перед матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» отметил, что нападающему португальского клуба Роману Яремчуку будет сложно в этом поединке.

По словам игрока, они шуточно общались в сборной.

«Думаю, ему будет вдвойне тяжелее. Он возвращается домой, в родные пенаты. Наверное, у него будет определенное давление. Но что касается непосредственно перед матчем, то не общался с ним, – сказал Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, игра пройдет 14 сентября.

от Сергей Сумской

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