Сидорчук считает, что Яремчуку будет вдвойне тяжелее в игре с Динамо

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук перед матчем Лиги чемпионов против «Бенфики» отметил, что нападающему португальского клуба Роману Яремчуку будет сложно в этом поединке.

По словам игрока, они шуточно общались в сборной.

«Думаю, ему будет вдвойне тяжелее. Он возвращается домой, в родные пенаты. Наверное, у него будет определенное давление. Но что касается непосредственно перед матчем, то не общался с ним, – сказал Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, игра пройдет 14 сентября.