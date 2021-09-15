Динамо не смогло победить Бенфику, ВАР отменил гол на 93-й минуте

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Киевское «Динамо» поделило очки с «Бенфикой» на НСК «Олимпиский» в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов – 0:0.

На 93-й минуте Шапаренко открыл счет, замкнув навес Гармаша. Однако гол отменили из-за офсайда у Дениса.

Динамо Украина – Бенфика Португалия 0:0

Динамо – Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Цыганков (Караваев, 76), Сидорчук, Шапаренко, де Пена (Вербич, 76), Шкурин (Гармаш, 60), Буяльский.

Бенфика – Влаходимос, Отаменди, Вертонген, Морато, Жилберто (Лазаро, 59), Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 85), Рафа Силва (Пицци, 90), Эвертон (Радонич, 59), Гримальдо, Яремчук (Нуньес, 59).

Предупреждения:

Рафа Силва (21), Яремчук (44), Сидорчук (52), Вайгль (71), Забарный (73), Гармаш (82).

https://youtu.be/sG5K7k1E5OI