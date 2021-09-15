Клуб Вернидуба попрощался с украинцем

«Шериф» попрощался с полузащитником Андреем Близниченко. Стороны разорвали контракт, который заканчивался в декабре.

«Решили не мучить ни себя, ни парня. Я говорил уже, он зимой получил серьезную травму крестообразной связки. Хотя все сделали, сделали операцию, восстановился.

Уже тренировался в группе, но я вижу, что чего-то не хватает. Ему еще нужно время, а времени нет, все равно у него в декабре заканчивается контракт. Какой смысл?», – сказал Вернидуб в интервью ПРОФУТБОЛ Digital

Напомним, 27-летний игрок защищал цвета молдавского клуба с января 2019 года.