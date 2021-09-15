Луческу прокомментировал ничью против Бенфики

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу сделал заявление после ничьи против «Бенфики» (0:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По словам специалиста, ничья является позитивным результатом, так как играли против очень хорошего соперника.

«Мы сыграли очень хорошо в обороне. Ждали своего момента. Были еще какие-то моменты у нас, штанга. Жаль, что не засчитали гол в конце матча.

Сложная группа. Матчи проходят в хорошем ритме. Будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя, в каждой игре добавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру», – сказал Луческу в эфире MEGOGO.

Также он отметил, что когда смотришь на центральных защитников «Динамо», им 19-21 год, а у соперника – далеко за 30, то кажется, что результат все-таки в пользу киевлян.