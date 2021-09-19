Луческу сообщил, когда адаптируется Витиньо

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу после победной игры чемпионата Украины против «Александрии» (1:0) оценил игру новичка команды Витиньо.

По словам специалиста, он вышел на поле в сложной ситуации и в сложный момент, так как соперник оборонялся компактно, близко к своим воротам, оставляла крайне мало свободных зон.

«Витиньо обладает очень хорошими футбольными качествами. Уверен, что он поможет нам. Но всем нам надо набраться терпения, чтобы Витиньо адаптировался — здесь совсем другой футбол по сравнению с тем, к которому он привык», — сказал коуч.