На игре Динамо — Александрия произошла жестокая драка между фанатами. ВИДЕО

На трибунах НСК «Олимпийский» во время игры 8-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Александрия» произошла серьезная драка между болельщиками.

В ходе драки в инцидент вмешались работники правоохранительных органов.

Они предприняли действия для урегулирования конфликта, параллельно препятствуя группам людей, которые пытались перелезть через ограждения с других секторов для участия в драке.

По словам одной из присутствующих в тот момент на стадионе болельщиц, ультрас «Динамо» напали на обычных фанатов после замечания не жечь файера, из-за которых детям было сложно дышать.