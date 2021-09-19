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Футбол

На игре Динамо — Александрия произошла жестокая драка между фанатами. ВИДЕО

отСергей Сумской

Сен 19, 2021

На трибунах НСК «Олимпийский» во время игры 8-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Александрия» произошла серьезная драка между болельщиками.

В ходе драки в инцидент вмешались работники правоохранительных органов.

Они предприняли действия для урегулирования конфликта, параллельно препятствуя группам людей, которые пытались перелезть через ограждения с других секторов для участия в драке.

По словам одной из присутствующих в тот момент на стадионе болельщиц, ультрас «Динамо» напали на обычных фанатов после замечания не жечь файера, из-за которых детям было сложно дышать.

от Сергей Сумской

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