Бабич сообщил, кто лучше подходит к Суперкубку

Украинский тренер Александр Бабич в преддверии матча за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо» отметил, что столичный клуб подходит к игре в лучшей форме.

«Если брать последние результаты, то «Динамо» подходит к матчу в лучшем эмоциональном состоянии. Не берем во внимание последний результат «Шахтера» в матче с «Мариуполем» (5:0). У Луческу, наверное, уже есть план на игру. Думаю, со стороны «Динамо» будет достаточно закрытая игра, организованная в обороне. Поэтому я считаю, что в лучшем состоянии к матчу подходит «Динамо», – приводит слова Бабича Tribuna.com.

Напомним, игра «Шахтера» против «Динамо» состоится 22 сентября в 21.00 на НСК «Олимпийский».