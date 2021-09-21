Кадим Харрис объяснил, почему выбрал Металлист

Новичок «Металлист» Кадим Харрис сделал первое заявление после перехода в украинский клуб.

По его словам, «Металлист» является большим клубом с собственным путем и еврокубками на прицеле.

«Я хочу быть частью этого проекта. У меня такое же видение футбола, как у клуба.

«Металлист» заслуживает быть в Премьер-лиге. Надеюсь, мой опыт поможет команде решить поставленные задачи», – сказал Хаддис в интервью «Футбол NEWS».

Также он добавил, что ему понравились страна, клуб, тренерский штаб, игроки.

«Я здесь пару дней и пока в восторге», — сказал он.