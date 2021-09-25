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Футбол

Челси дома проиграл Манчестер Сити. ВИДЕО

отСергей Сумской

Сен 25, 2021 , ,

В центральном мачте 6-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Челси» (1:0). Едиственный гол в игре забил Габриэл Жезус.

Челси – Манчестер Сити 0:1 (0:0, 0:1)

Гол:

0:1 – 53 Габриэл Жезус.

Челси – Менди, Джеймс (Тиаго Силва, 29), Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хавертц, 60), Лукаку, Вернер.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Марез, 81), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 87), Фоден (Фернандиньо, 87), Габриэл Жезус.

Предупреждения:

Лапорт (65), Алонсо (77), Кристенсен (78), Рюдигер (84), Рубен Диаш (90).

от Сергей Сумской

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