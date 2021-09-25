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Футбол

Милевский объявил о завершении карьеры футболиста

отСергей Сумской

Сен 25, 2021

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский сообщил о завершении профессиональной карьеры.

36-летний футболист с мая был без клуба.

Милевский играл за «Борисфен-2», «Динамо» Киев, «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно», «Динамо» Брест, «Кишварду» и «Минай».

В футболке сборной Украины футболист забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 50 играх.

Милевский 4 раза становился чемпионом Украины, столько же раз взял Кубок Украины, трижды – Суперкубок, был чемпионом Беларуси, выигрывал Кубок Беларуси и три раза – Суперкубок.

от Сергей Сумской

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