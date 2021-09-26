Заря эффектно победила Днепр-1

В 9-м туре чемпионата Украины «Днепр-1» дома крупно проиграл «Заре» (0:4).
Голами отметились Булеца, Шахаб и Кочергин, который оформил дубль.
Днепр-1 – Заря 0:4
Голы:
0:1 – 21 Булеца, 0:2 – 87 Кочергин, 0:3 – 90 Захеди, 0:4 – 90 Кочергин.
Днепр-1 – Кожокару, Сваток, Монте, Адамюк, Лучкевич (Кравченко, 57), Когут, Пихаленок, Джурасек, Ди Франко (Чуже, 65), Дубинчак, Довбик.
Заря – Мацапура, Хомченовский, Вернидуб (Имереков, 36), Фаворов, Кочергин, Назарина, Булеца (Захеди, 68), Цвек, Кабаев (Кристиан, 90), Сайядманеш (Снурницын, 90), Громов (Лунев, 90).
Предупреждения:
Назарина (16), Фаворов (29), Ди Франко (42), Кочергин (55), Хомченовский (61), Когут (81), Кравченко (88), Кожокару (88).
Удаление:
Когут (84).