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Футбол

Заря эффектно победила Днепр-1

отСергей Сумской

Сен 26, 2021 ,

В 9-м туре чемпионата Украины «Днепр-1» дома крупно проиграл «Заре» (0:4).

Голами отметились Булеца, Шахаб и Кочергин, который оформил дубль.

Днепр-1 – Заря 0:4

Голы:

0:1 – 21 Булеца, 0:2 – 87 Кочергин, 0:3 – 90 Захеди, 0:4 – 90 Кочергин.

Днепр-1 – Кожокару, Сваток, Монте, Адамюк, Лучкевич (Кравченко, 57), Когут, Пихаленок, Джурасек, Ди Франко (Чуже, 65), Дубинчак, Довбик.

Заря – Мацапура, Хомченовский, Вернидуб (Имереков, 36), Фаворов, Кочергин, Назарина, Булеца (Захеди, 68), Цвек, Кабаев (Кристиан, 90), Сайядманеш (Снурницын, 90), Громов (Лунев, 90).

Предупреждения:

Назарина (16), Фаворов (29), Ди Франко (42), Кочергин (55), Хомченовский (61), Когут (81), Кравченко (88), Кожокару (88).

Удаление:

Когут (84).

от Сергей Сумской

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