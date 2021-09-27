Фергюсон раскрыл, о каком клубе мечтал Роналду

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон раскрыл детали перехода форварда Криштиану Роналду в «Реал» в 2009 году.

По его словам, Роналду просто мечтал перейти в «Реал».

«Я не был против. Парень с Мадейры провел у нас шесть замечательных лет, присоединившись к нам едва ему исполнилось 18.

…

Я знал, что Криштиану будет настолько хорош. Безусловно, я понимал это. «Реал» – единственный клуб, в котором из года в год появляются игроки мирового класса», – приводит слова Фергюсон официальный сайт «Манчестер Юнайтед».