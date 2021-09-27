Шахтер — Интер: превью, мнение букмекеров, онлайн трансляция

Завтра, 28 сентября, донецкий «Шахтер» проведет свой второй поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Вице-чемпион Украины сыграет с чемпионом Италии миланским «Интером». В этом матче встретятся пока еще аутсайдеры группы D.

«Шахтер»

Донецкий «Шахтер» начал свои выступления в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Сначала дважды был переигран «Генк» (дома и в гостях со счетом 2:1), а потом Горняки прошли «Монако» (в дополнительное время). В группе с «Реалом», «Интером» и «Шерифом» донецкому клубу предрекали борьбу именно с клубом из Молдовы, но первая игра с командо Вернедуба получилась провальной.

В стартовом матче группового этапе в Молдове «Шахтер» владели преимуществом и инициативой, но именно хозяева забили два безответных мяча и именно «Шериф» сейчас возглавляет группу D. Это поражение явно ударило по психологическому состоянию команды.

Де Дзерби сумел сделать правильные выводы и команда после поражения в Молдове выиграла три матча кряду и при этом трижды были зафиксированы разгромы, если против «Вереса» и «Мариуполя» такие результаты еще прогнозировались, то уверенная победа над «Динамо» в матче за Суперкубок приятно удивила болельщиков «Горняков». К матчу с «Интером» «Шахтер» подходит в очень хорошем психологическом настроении.

«Интер»

Миланский клуб начал вступление в Лиге чемпионов с обидного домашнего поражения от «Реала». Испанский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0, при этом Родриго забил победный гол за минуту до конца основного времени. Это поражение стало для команды первым в новом сезоне.

«Интер» идет третьим в турнирной таблице Серии А после шести туров, имея в активе 14 пунктов (четыре победы и две ничьи). После поражения от «Реала» миланский клуб сыграл три поединка. Миланский клуб разгромил «Болонью» со счетом 6:1, выиграл у «Фиорентины» 3:1 и сыграл вничью в субботу с «Аталантой» Руслана Малиновского, который отличился прекрасным голом в ворота «Интера».

История противостояний

В своей истории команды играли между собой уже пять раз, а за последний почти год было сыграно три встречи. Если в полуфинале Лиги Европы позапрошлого сезона «Интер» разгромил украинский клуб со счетом 5:0, однако две встречи в прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов завершились с одинаковым счетом 0:0. По итогам группового турнира «Интер» занял четвертое место, а «Шахтер» – третье.

Перед этим клубы играли в квалификации Лиги чемпионов в 2005 году, тогда «Интер» в гостях победил 2:0, а дома сыграл вничью 0:0 и вышел в групповой этап группового турнира.

Арбитры

Встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. На линиях ему будут помогать соотечественники Флорин Маринеску и Овидиу Артене, а резервным судьей назначен Андрей Кивулете. Арбитром VAR на этом матче будет работать немец Марко Фриц, а его ассистеном выступит румын Овидиу Хацеган.

Предварительные составы

«Шахтер»: Пятов – Исмаили, Витао, Марлон, Додо, Антонио, Степаненко, Патрик, Марлос, Тете, Траоре.

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Димарко, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Лаутаро Мартинес, Джеко.

Мнение букмекеров

Победа «Шахтера» – 5.65

Ничья – 4.40

Победа «Интер» – 1.61

Трансляция

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале Мегого Футбол 1.