У Черноморца 7-й самый молодой состав в Европе по рейтингу CIES

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В футбольной обсерватории CIES обнародовали список футбольных клубов по возрасту.

Рейтинг составлялся по среднему возрасту составов команд в матчах чемпионатов.

В топ-15 самых молодых в Европе – «Мариуполь» и «Черноморец».

Одесский клуб идет на 7-й строчке (10-ю – в мире) со средним возрастом – 22,43, азовцы 15-е – 23,02.

У «Черноморца» 47,7% игрового времени провели футболисты U-21, у «Мариуполя» – 31,6%.

Средний возраст команд УПЛ по рейтингу CIES:

1. «Черноморец» – 22,43

2. «Мариуполь» – 23,02

3. «Минай» – 25,23

4. «Шахтер» – 25,32

5. «Днепр-1» – 25,37

6. «Динамо» – 25,62

7. «Львов» – 25,67

8. «Александрия» – 25,93

9. «Ворскла» – 27,06

10. «Заря» – 27,25

11. «Металлист-1925» – 27,56

12. «Рух» – 27,68

13. «Десна» – 28,02

14. «Колос» – 28,03

15. «Ингулец» – 28,09

16. «Верес» – 29,05