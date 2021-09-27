У Черноморца 7-й самый молодой состав в Европе по рейтингу CIES

В футбольной обсерватории CIES обнародовали список футбольных клубов по возрасту.
Рейтинг составлялся по среднему возрасту составов команд в матчах чемпионатов.
В топ-15 самых молодых в Европе – «Мариуполь» и «Черноморец».
Одесский клуб идет на 7-й строчке (10-ю – в мире) со средним возрастом – 22,43, азовцы 15-е – 23,02.
У «Черноморца» 47,7% игрового времени провели футболисты U-21, у «Мариуполя» – 31,6%.
Средний возраст команд УПЛ по рейтингу CIES:
1. «Черноморец» – 22,43
2. «Мариуполь» – 23,02
3. «Минай» – 25,23
4. «Шахтер» – 25,32
5. «Днепр-1» – 25,37
6. «Динамо» – 25,62
7. «Львов» – 25,67
8. «Александрия» – 25,93
9. «Ворскла» – 27,06
10. «Заря» – 27,25
11. «Металлист-1925» – 27,56
12. «Рух» – 27,68
13. «Десна» – 28,02
14. «Колос» – 28,03
15. «Ингулец» – 28,09
16. «Верес» – 29,05