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Футбол

Яремчук: Играть за Бенфику – одно удовольствие

отСергей Сумской

Сен 27, 2021 ,

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук после победу над «Виторией Гимараэш» (3:1) в рамках чемпионата Португалии отметил, что он в команде для того, чтобы забивать голы и помогать клубу.

«Хочу поблагодарить партнеров и технический персонал за оказанное доверие. Я действительно счастлив, что забил. Я каждый день много работаю для этого.

Атмосфера была хорошей, спасибо нашим фанатам. Играть за «Бенфику» – одно удовольствие» – приводит слова Яремчука Record.

Напомним, Яремчук оформил дубль в матче с «Виторией Гимараэш»

от Сергей Сумской

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