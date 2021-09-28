Бавария — Динамо: превью, мнение букмекеров, онлайн трансляция

Завтра, 29 сентября, киевское «Динамо» проведет свой второй поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником чемпионов Украины будет немецкая «Бавария». В стартовом туре украинский клуб сыграл вничью, а немецкая команда одержала победу. Матч в Мюнхене покажет в каком состоянии находится украинский клуб

«Бавария»

Мюнхенский клуб по традиции очень уверенно начал новый сезон. Подопечные Юлиана Негельсманна в стартовом туре Бундеслиги сыграли вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха после чего во всех турнирах кряду одержали уже восемь побед. В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Барселону» со счетом 3:0, подтвердив статус одного из главных фаворитов турнира.

В чемпионате Германии дела у команды также идут отлично, после шести туров у мюнхенского клуба 16 очков и три пункта преимущества над ближайшим конкурентом. «Бавария» не просто побеждает, она разносит своих соперников в пух и прах. В последних шести поединках подопечные Негельсманна забили соперникам 34 мяча!!!, при этом пропустив только дважды.

Если даже забрать унизительную для соперников победу 12:0 в Кубке Германии «Бремером», результаты у «Баварии» также удивляют: 7:0 над «Бохумом» в Бундеслиге, 4:1 над «Лейпцигом» также в чемпионате, 5:0 над «Гертой» в Бундеслиге плюс матч с «Барселоной». Перед матчем с «Динамо» «Бавария» в гостях одолела «Гройтер Фюрт» со счетом 3:1. Команда находится в идеальной форме и «Динамо» нужно сыграть идеально, чтобы рассчитывать хотя бы не на проигрыш с разгромным счетом.

«Динамо»

Киевское «Динамо» до середины прошлой недели также в официальных поединках шло в новом сезоне без поражений. Однако матч за Суперкубок вскрыл проблемы киевлян. Подопечные Мирчи Луческу уступили «Шахтеру» со счетом 0:3. Да, само поражение не приятное, но оно может сыграть на руку «Динамо». Горняки показали, что футболистам столичного клуба есть еще над чем работать, и хорошо, для киевлян, что это произошло в Суперкубке, который фактически четвертый по значимости турнир для «Динамо» в этом сезоне.

Таким образом, «Шахтер» показал, что «Динамо» нужно и дальше прибавлять, чтобы во первых сохранить чемпионский титул у себя, а во вторых достойно играть в еврокубках. После матча с «Шахтером» киевский клуб сыграл поединок чемпионата, выиграв во Львове у местного «Руха» со счетом 2:0.

«Динамо» на три пункта опережает Горняков в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе восемь побед и одну ничью после девяти сыгранных туров. В стартовом матче группового этапа «Динамо» дома сыграло вничью с «Бенфикой», именно эти команды, если не произойдет ничего заурядного, будет бороться за третью строчку, которая позволит сыграть весной в Лиге Европы.

История противостояний

Команды прежде встречались 10 раз, но ни разу с марта 2000 года. «Бавария» выиграла пять из этих матчей, «Динамо» — четыре. Во втором групповом этапе Лиги чемпионов-1999/2000 «Бавария» победила в Мюнхене 2:1, а в Киеве сильнее оказалось «Динамо» 2:0. Однако более легендарными были матчи в полуфинале ЛЧ-1998/99. В первой встрече в Киеве динамовцы вели в счете 2:0 и 3:1, но голы Штефана Эффенберга и Карстена Янкера в последние 12 минут принесли «Баварии» ничью 3:3. В Мюнхене «Бавария» выиграла минимально 1:0 и вышла в финал, где проиграла в еще более памятном финале МЮ.

Арбитры

Главным арбитром поединка будет Марк Гуида из Италии. Его ассистенты — Филипо Мели, Джорджио Перетти. Четвертый арбитр — Фабио Мареска. Арбитр на VAR — Маурицио Мариани, его ассистент — Паоло Валери (все — Италия).

Мнение букмекеров

Победа «Бавварии» – 1.09

Ничья – 12.5

Победа «Динамо» – 30

Трансляция

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на канале Мегого Футбол 1.