Долг Барселоны в 1,5 млрд евро предлагают выкупить

Руководству каталонской «Барселоны» поступило предложение о выкупе долга команды в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщило испанское издание Sport.es со ссылкой на 8tv.

Отмечается, что неназванная компания из Дубая готова хоть сейчас полностью отдать все долги и дать им отсрочку платежей минимум на два года. Также в сделку могут включить пункт о возможном продления договора до 12 лет.

Если сделку удастся совершить, то «Барселона» сможет сразу осуществлять новые покупки игроков.

В клубе же на данный момент отрицают поступление подобного рода предложений.