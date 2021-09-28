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Футбол

Долг Барселоны в 1,5 млрд евро предлагают выкупить

отСергей Сумской

Сен 28, 2021

Руководству каталонской «Барселоны» поступило предложение о выкупе долга команды в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщило испанское издание Sport.es со ссылкой на 8tv.

Отмечается, что неназванная компания из Дубая готова хоть сейчас полностью отдать все долги и дать им отсрочку платежей минимум на два года. Также в сделку могут включить пункт о возможном продления договора до 12 лет.

Если сделку удастся совершить, то «Барселона» сможет сразу осуществлять новые покупки игроков.

В клубе же на данный момент отрицают поступление подобного рода предложений.

от Сергей Сумской

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