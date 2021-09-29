Мировая Шахтера и Интера, Шериф устроил сенсацию в Мадриде

Во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» дома не смог победить миланский «Интер» (0:0).

Во втором матче группы мадридский «Реал» дома неожиданно проиграл молдавскому «Шерифу» (1:2). На гол Бензема гости ответили точными ударами Яхшибоева и Тилля. Последний отличился в концовке игры.

Шахтер Украина – Интер Италия 0:0

Шахтер – Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78), Педриньо, Соломон (Мудрик, 78), Степаненко, Алан Патрик (Марлос, 85), Майкон, Траоре (Тете, 11).

Интер – Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Перишич, 81), Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Барелла, Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72).

Предупреждение:

Думфрис (81).

Реал Мадрид Испания – Шериф Молдова 1:2

Голы:

0:1 – 25 Яхшибоев, 1:1 – 65, пенальти Бензема, 1:2 – 89 Тилль.

Реал Мадрид – Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.

Шериф – Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Яхшибоев (Бруно, 57).

Предупреждения:

Арболеда (17), Каземиро (39), Аддо (45), Дуланто (46), Йович (81), Тилль (90).