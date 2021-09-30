Динамо пропустило 5 безответных мячей от «Баварии

Во 2-м туре групповой стадии Лиги чемпионов «Динамо» проиграло выездной матч против «Баварии». В ворота столичного клуба залетело пять безответных мячей

Бавария Германия – Динамо Украина 5:0

Голы:

1:0 – 12, пенальти Левандовски, 2:0 – 27 Левандовски, 3:0 – 68 Гнабри, 4:0 – 74 Сане, 5:0 – 87 Шупо-Мотинг.

Бавария – Нойер, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 69), Гнабри (Мусиала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79), Киммих, Горетцка (Забитцер, 80), Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).

Динамо – Бущан, Тымчик (Кендзера, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко, Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), де Пена, Сидорчук, Андриевский, Гармаш (Супряга, 70).

Предупреждения:

Тымчик (37), Эрнандес (90).