EURO.com.ua

Футбол

Вернидуб: В футбол играют не деньги, а люди

отСергей Сумской

Сен 30, 2021

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб после победы над «Реалом» (2:1) в Лиге чемпионов заявил, что в футбол играют не деньги, а люди, и это самое важное.

«Второе – удачно проявляет себя зимняя селекция. Третье – да, у нас нет звезд, зато молодая и быстрая команда. Четвертое – чтобы победить любой клуб, нужно его изучить. Наша задача – дать максимум информации о команде, показать ее слабые и сильные стороны», – приводит слова Вернидуба Чемпионат.

Также он добавил, что с таким соперником, как «Реал», играть на равных команда будет, поэтому была задача действовать от обороны, закрыть самые опасные зоны, где любят появляться их футболисты, сделать быстрый переход из обороны.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Вернидуб: В футбол играют не деньги, а люди

Сен 30, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Гол Месси признан лучшим во 2-м туре Лиги чемпионов

Сен 30, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Юрченко перешел в Десну

Сен 30, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × 1 =

Вы пропустили

Бокс

Усик – Джошуа: Хирн не против провести реванш в Киеве

Сен 30, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Вернидуб: В футбол играют не деньги, а люди

Сен 30, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Гол Месси признан лучшим во 2-м туре Лиги чемпионов

Сен 30, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Юрченко перешел в Десну

Сен 30, 2021 Сергей Сумской