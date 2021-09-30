Вернидуб: В футбол играют не деньги, а люди

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб после победы над «Реалом» (2:1) в Лиге чемпионов заявил, что в футбол играют не деньги, а люди, и это самое важное.

«Второе – удачно проявляет себя зимняя селекция. Третье – да, у нас нет звезд, зато молодая и быстрая команда. Четвертое – чтобы победить любой клуб, нужно его изучить. Наша задача – дать максимум информации о команде, показать ее слабые и сильные стороны», – приводит слова Вернидуба Чемпионат.

Также он добавил, что с таким соперником, как «Реал», играть на равных команда будет, поэтому была задача действовать от обороны, закрыть самые опасные зоны, где любят появляться их футболисты, сделать быстрый переход из обороны.