Динамо — Шахтер: превью, мнение букмекеров, онлайн трансляция

Сегодня, третьего октября, киевское «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера» в рамках чемпионата Украины. Это будет первая встреча команд в рамках нового сезона УПЛ, но уже вторая за десять дней. Как говорили классики – «это будет матч за шесть пунктов».

«Динамо»

Киевский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 25 очков после девяти сыгранных пунктов. В активе у подопечных Мирчи Луческу восемь побед и только одна ничья – с «Ингульцем» (1:1). «Динамо» подходит к встрече с Горняками в лучшем положении в турнирной таблице, и даже если проиграет, то донецкий клуб только сравняется с киевлянами в турнирной таблице по очкам.

В тоже время сейчас «Динамо» находится не в лучшей игровой и психологической форме. Перед игрой с «Шахтером» подопечные Луческу ездили в Мюнхен на матч группового этапа Лиги чемпионов против местной «Баварии». Да, немецкий клуб считался явным фаворитом и поражение не должны было стать неожиданно для киевлян, но проигрыш со счетом 0:5 явно ударит по футболистам. Добавить к этому поражение со счетом 0:3 в Суперкубке Украины, так можно и вовсе говорить, что киевляне в плохой форме. Однако такой опытный тренер как Луческу понимает, что нужно делать.

Он должен настроить своих футболистов на бой, тем более, стоит отметить, что поражение 0:5 или 0:1 от «Баварии» значит фактически одинаково – нуль пунктов в графе очки, а проигрыш в матче за Суперкубок, хоть и болезненный, но это только четвертый по значимости турнир для клуба в сезоне. Победа над «Шахтером» сегодня все компенсирует, ведь позволит «Динамо» после чем 1/3 части чемпионата опережать главного конкурента на шесть пунктов.

«Шахтер»

«Горняки» идут вторыми в турнирной таблице УПЛ – семь побед, одна ничья и одно поражение. Стоит отметить что и по забитым мячам (22) и по пропущенным (5), «Шахтер» идет вторым, а лидирует «Динамо». Еще 15 сентября, когда «Горняки» проиграли сенсационной в Молдове «Шерифу» стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов, можно было говорить, что команда находится кризисе, ведь перед этим были также и потери очков в чемпионате. Однако сейчас совсем другая картина.

Чуть более двух недель и четыре матча полностью перевернули картину. Де Дзерби сумел донести свои ценности футболистам и команда начала пока только моментами, но показывать отличный футбол. При этом также пришел результат – если виктории в УПЛ над «Вересом» и «Мариуполем» можно считать стандартным результатом, то победа в Суперкубке над «Динамо» 3:0 и ничья с «Интером» в Лиге чемпионов (0:0) отличные результаты. Команда Де Дзерби находится в отличной форме и готова продлить победную серию в чемпионате Украины.

История противостояний

Это будет 101 противостояние команд за всю историю. На данный момент преимущество у Горняков — 39 побед, против 36 у киевлян. Еще 2 матчей закончились вничью. В тоже время последние десять матчей обходились без одинаковых цифр на табло. Что касается чисто чемпионата Украины, то сыграно 67 матчей и в статистике абсолютное равенство – по 25 побед и 17 ничьих.

Предварительные составы команд

«Динамо»: Бойко — Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Гармаш — Цыганков, Де Пена – Шкурин.

«Шахтер»: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик, Марлос — Тете, Соломон – Педриньо.

Арбитры

Главным арбитром встречи будет Александр Шандор из Львова. Его ассистенты – Семен Шлончак и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Игорь Пасхал. Арбитр VAR – Екатерина Монзуль, ассистировать ей будет Марина Стрелецкая.

Мнение букмекеров

Победа «Динамо» – 3.06

Ничья – 3.48

Победа «Шахтера» – 2.57

Трансляция

Начало матча в 19:30. В прямом эфире встречу покажет телеканал «2+2».