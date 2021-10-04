Еще три игрока не помогут сборной Украины

И.о. наставника сборной Украины Александр Петраков сообщил ситуацию с травмированными игроками.

По его словам, обидно, что выбыл Виталий Миколенко, сегодня его обследовали – приводящая мышца.

«Не знаю, сколько нужно времени.

Виталий Буяльский – я с ним расстался буквально полчаса назад. Сделали МРТ – 2 недели, тоже надрыв приводящей мышцы.

Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам», – сказал Петраков.

Напомним, 9 октября Украина проведет матч против Финляндии на выезде, 12-го – против Боснии и Герцеговины дома.