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Футбол

Еще три игрока не помогут сборной Украины

отСергей Сумской

Окт 4, 2021

И.о. наставника сборной Украины Александр Петраков сообщил ситуацию с травмированными игроками.

По его словам, обидно, что выбыл Виталий Миколенко, сегодня его обследовали – приводящая мышца.

«Не знаю, сколько нужно времени.

Виталий Буяльский – я с ним расстался буквально полчаса назад. Сделали МРТ – 2 недели, тоже надрыв приводящей мышцы.

Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам», – сказал Петраков.

Напомним, 9 октября Украина проведет матч против Финляндии на выезде, 12-го – против Боснии и Герцеговины дома.

от Сергей Сумской

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