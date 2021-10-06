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Футбол

Довбик заявил, что Украина будет бороться с финнами

отСергей Сумской

Окт 6, 2021 ,

Нападающий сборной Украины Артем Довбик перед матчем против Финляндии в рамках отбора на ЧМ-2022, который состоится 9 октября, отметил, что у команды положительный настрой.

По его словам, у соперника хорошие игроки, которые хорошо играют на стандартах.

– Ты забил гол, в хорошем настроении. Надо продолжать забивать и за сборную.

– Будем стараться.

– Настрой положительный?

– Конечно.

– Что думаешь про финнов?

– Хорошая команда, высокая, хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними, – сказал Довбик в интервью vZbirna.

от Сергей Сумской

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