Довбик заявил, что Украина будет бороться с финнами

Нападающий сборной Украины Артем Довбик перед матчем против Финляндии в рамках отбора на ЧМ-2022, который состоится 9 октября, отметил, что у команды положительный настрой.

По его словам, у соперника хорошие игроки, которые хорошо играют на стандартах.

– Ты забил гол, в хорошем настроении. Надо продолжать забивать и за сборную.

– Будем стараться.

– Настрой положительный?

– Конечно.

– Что думаешь про финнов?

– Хорошая команда, высокая, хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними, – сказал Довбик в интервью vZbirna.