Довбик заявил, что Украина будет бороться с финнами

Нападающий сборной Украины Артем Довбик перед матчем против Финляндии в рамках отбора на ЧМ-2022, который состоится 9 октября, отметил, что у команды положительный настрой.
По его словам, у соперника хорошие игроки, которые хорошо играют на стандартах.
– Ты забил гол, в хорошем настроении. Надо продолжать забивать и за сборную.
– Будем стараться.
– Настрой положительный?
– Конечно.
– Что думаешь про финнов?
– Хорошая команда, высокая, хорошо играет на стандартах. Будем бороться с ними, – сказал Довбик в интервью vZbirna.