Риисе зазывает Холанда в Ливерпуль

Экс-защитник «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе хотел бы, чтобы «красные» подписали форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По его словам, он невероятный игрок и впишется в стиль игры Клоппа.

«Кто бы ни купил Холанда, в следующем сезоне или когда-либо еще, станет невероятно сильной командой на долгие годы.

«Я не знаю, есть ли у «Ливерпуля» шанс подписать его, но если есть – пожалуйста, пусть он им воспользуется, потому что это будет невероятно для клуба, или любого другого клуба, который его подпишет!», – приводит слова Риисе Goal.