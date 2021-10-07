Клопп похвалил Андрея Воронина

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил бывшего футболиста Андрея Воронина

У немецкого специалиста спросили, с каким футболистом, с которым он работали в «Майнце», тот бы подписал контракт, если бы футболист возобновил карьеру.

«Воронин. Если Андрей хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком он мог бы быть, было бы классно. Он был невероятным игроком, невероятным талантом.

Я был немного несправедливым», – сказал Клопп.

Напомним, Воронин защищал цвета «Майнца» с 2000 по 2003 год.