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Футбол

Клопп похвалил Андрея Воронина

отСергей Сумской

Окт 7, 2021 ,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил бывшего футболиста Андрея Воронина

У немецкого специалиста спросили, с каким футболистом, с которым он работали в «Майнце», тот бы подписал контракт, если бы футболист возобновил карьеру.

«Воронин. Если Андрей хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком он мог бы быть, было бы классно. Он был невероятным игроком, невероятным талантом.

Я был немного несправедливым», – сказал Клопп.

Напомним, Воронин защищал цвета «Майнца» с 2000 по 2003 год.

от Сергей Сумской

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