Финляндия — Украина: превью, мнение букмекеров, трансляция

Завтра, девятого октября, сборная Украины проведет свой очередной поединок в рамках отборочного раунда к чемпионату мира. Соперником подопечных Александра Петракова будет команда Финляндии. Отступать уже некуда, сборной Украине нужна только победа, шансов на ошибку уже на осталось.

Турнирное положение

Украина и Финляндия имеют по пять оков в своем активе. Украинцы номинально занимают второе место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов, однако у финнов матч в запасе. Таким образом, хозяева могут играть и на ничью в этой встрече, ведь у них еще один матч в запасе, однако у Финляндии еще игра с Францией и с действующими чемпионами мира будет тяжело взять очки.

Финляндия

Сборная Финляндии сыграла только четыре матча в отборе к чемпионату мира, столько же у Боснии и Герцеговины, Франция, Украина и Казахстан провели уже по пять поединков. Финны в своем стартовом матче именно с боснийцами сыграли вничью дома – 2:2. Дальше была ничья с Украиной 1:1 на Олимпийском в Киеве. После этого в сентябре Финляндия минимально переиграла Казахстан со счетом 1:0 и в гостях уступила Франции со счетом 0:2. Таким образом, у финнов пять пунктов после четырех игр и разница голов 4:5. Впереди у команды выездные матчи с Казахстаном, а также с Боснией и Герцеговиной. В завиральном утре финны сыграют против Франции дома.

Интересно, что Финляндия, как и Украина играли на Евро и заняла также третье место в своей группе (победа над Данией, поражения от Бельгии и России). Однако пройти дальше не сумела, так как стала пятой из шести тех, кто занял третьи места в группах, дальше проходили четыре лучших, Украина стала именно четвертой). Все решила разница голов у Украины она была 4:5, а у Финляндии 1:3.

Стоит отметить, что в сентябре Финляндия также провела еще один товарищеский матч, сыграв вничью с Уэльсом (0:0).

Украина

Сборная Украины пока еще не проигрывала в этом отборочном раунде, но также еще и не выигрывала. Украинская сборная имеет серию ничьих уже на протяжении пяти игр кряду в отборе. И если ничейный результат дважды с Францией можно считать положительным, то дважды потеря очков с Казахстаном и дома с Финляндией – провал.

Несмотря на это украинские футболисты могут еще занять второе место в группе и выйти в раунд плей-офф за право сыграть в основной части чемпионата мира. Лучше всего для подопечных Александра Петракова выиграть все три оставшиеся матчи в группе – тогда Украина точно станет второй в своей группе.

Украине точно нужно брать минимум семь очков, тогда многое будет зависеть от результатов других поединков. Хоть одно поражение в этих матчах, фактически поставит Украину в очень затруднительное положение в отборе. Кроме матча с Финляндией, в Украине в октябре домашняя встреча с Боснией и Герцеговиной, в ноябре игра с боснийцами в гостях.

История противостояний

В общей сложности команды между собой встречались три раза – две победы у Украины и одна ничья, которая была зафиксирована в Киеве весной этого года. Перед этим в рамках отбора на ЧМ-2018 Украина выиграла в Одессе у финнов 1:0, а в гостях праздновала успех со счетом 2:1.

Арбитры

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Ассистенты: Анхель Невадо Родригес, Гуадалупе Поррас (оба – Испания)

Видеопомощник рефери: Рикардо де Бургос (Испания)

Ассистент видеопомощника рефери: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

Четвертый арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Предварительные составы команд

Финляндия: Градецкий, Гранлунд, Тайвио, Араюри, ОьШоннеси, Райтала, Нисилля, Камара, Кауко, Похьянпало, Пукки;

Украина: Пятов, Тимчик, мешкотно, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Сидорчук, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Мнение букмекеров

Победа Финляндии – 3.64

Ничья – 3.43

Победа Украины – 2.34

Трансляция

Начало матча в 19:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал Украина.