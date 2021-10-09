Украина добыла тяжелую победу в Финляндии

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Сборная Украины на выезде победила Финляндию в рамках отбора на ЧМ-2022 – 2:1.

На голы Ярмоленко и Яремчука хозяева ответили точным ударом Пукки.

Финляндия – Украина 1:2

Голы:

0:1 – 4 Ярмоленко, 1:1 – 29 Пукки, 1:2 – 34 Яремчук.

Финляндия – Градецки, Араюури, Райтала (Нисканен, 78), Вяйсянен, Лам (Ниссиля, 61), Луд, Камара, Тойвио, Алхо (Хямяляйнен, 62), Похьянпало (Риски, 78), Пукки.

Украина – Пятов, Соболь (Корниенко, 46), Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Цыганков (Зубков, 77), Степаненко (Сидорчук, 77), Ярмоленко (Булеца, 86), Шапаренко, Забарный, Яремчук (Довбик, 86).

Предупреждение:

Кривцов (37).