Украина — Босния и Герцеговина: превью, мнение букмекеров, трансляция

Уже завтра, 12 октября, подопечные Александра Петракова проведут свой предпоследний поединок в рамках отборочного раунда к чемпионату мира 2022. Во Львове наша сборная сыграет против команды Боснии и Герцеговины. После успеха в Финляндии украинцы очень важно одержать вторую победу в отборочном раунде.

Турнирное положение

После победы над Финляндией Украина закрепилась на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе восемь пунктов. Босния и Герцеговина идет на третьей строчке, имея в своем активе шесть пунктов, но и также матч в запасе по сравнению с Украиной. То есть, по потерянным очкам именно боснийцы сейчас вторые. У Боснии кроме встречи во Львове игра с Финляндией дома, а также поединок заключительного тура на своей арене с Украиной. Ситуация очень запутанная, так как и Финляндия еще не выключилась с борьбы за вторую строчу, у нее пять очков и матч в запасе. Однако две виктории украинцев гарантируют им выход в плей-офф за право сыграть на ЧМ-2022.

Украина

После серии из пяти кряду со старта отбора ничьих Украина наконец-то победила и взяла три очень важных очка в Финляндии. Однако это только начало. Теперь нужно брать три пункта во Львове и, скорее всего, в гостях в Боснии, но к том моменту уже все станет известным, ведь на той момент осния сыграет еще один матч. Так, что вполне возможно, что в случае победы во Львове в Боснии Украину устроит и ничья. Но об этом потом.

Если бы Украина взяла шесть пунктов в играх с главным аутсайдером Казахстаном, а не – два, то имела бы после шести игр 12 очков, столько, сколько и у Франции и вела бы борьбу за прямую путевку на ЧМ-2022. Однако реальность совсем другая, подопечным Петракова нужно побеждать сейчас, а потом и в турнире плей-офф, который будет состояться не из одной серии, как раньше, чтобы выйти в финальную часть ЧМ-2022. Для этого придется преодолеть еще три команды, а там будут весьма сильны соперники.

Победа над Финляндией должна добавить, как самому Петракову, так и футболистам больше уверенности, ведь серия без побед явно затянулась, Украина до этого побеждала в основное время еще 17 июня на Евро, выиграв у Северной Македонии со счетом 2:1.

Босния и Герцеговина

Соперник украинцев не принимал участие в чемпионате Европы. Боснийцы стали только четвертыми в отборе, пропустив вперед Грецию, Финляндию и Италию. В тоже время Боснийцы также покинули Дивизион А Лиги Наций, в группе с той же Италией, Польшей и Нидерландами, заняв четвертое место с двумя пунктами в активе.

В отборочном раунде к ЧМ-2022 у Боснии и Герцеговины одна побед (в предыдущем туре над Казахстаном в гостях 2:0), три ничьих и одно поражение (минимальное 0:1 от Франции на своем стадионе). При этом одна из ничьих была добита в матче с Францией в гостях. Боснийцы находятся в неплохой форме – две победы и две ничьих в четырёх последних матчах. Последний раз команда проигрывала еще четвертого июня в товарищеском матче с Данией (0:1).

История противостояний

Это будет первый в истории поединок между командами. Ранее они еще не встречались в матчах между собой.

Арбитры

Главным арбитром встречи назначен немец Феликс Цвайер. Его ассистентами будут его соотечественники Марко Ахмюллер и Кристиан Дита. Резервным арбитром назначен Свен Яблонски. На матче будет работать система ВАР, а арбитром видеоассистента рефери выступит Бастиан Данкерт, а его помощником будет Ян Зайдель.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Корниенко, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич – Чивич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чимирот, Гояк, Стеванович, Хаджиахметович, Колашинац, Джеко, Превляк.

Мнение букмекеров

Победа Украины — 1,78

Ничья — 3,85

Победа Боснии и Герцеговины — 4,7

Трансляция

В прямом эфире матч покажет ТК Украина. Начало в 21:45.