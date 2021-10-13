Петраков о шансах на выход на ЧМ: Мы будем драться

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков после ничьи против Боснии и Герцеговины (1:1) оценил, есть ли шансы у национальной команды выйти на чемпионат мира.

По словам специалиста, все будут биться за этот шанс.

«Я скажу честно, не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан – Финляндия, когда ехали на эту игру. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией.

Мы будем драться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают», – приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.